Inter, i giocatori in coro: «Prima di allenarci vogliamo i tamponi»

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, sarebbero slittati gli allenamenti dell’Inter a causa del rifiuto dei giocatori

Dal 4 maggio sono ripartiti ufficialmente gli allenamenti, anche se individuali, di quasi tutte le società di Serie A presso i propri centri sportivi. Tuttavia, come riporta Il Corriere della Sera, tra le altre a non aver ancora ripreso gli allenamenti, tiene banco il caso Inter, dove i giocatori si sono rifiutati di allenarsi, almeno finché non saranno effettuati i tamponi sull’intera rosa. Con la certezza di tutta la squadra negativa, gli uomini di Antonio Conte torneranno allora ad allenarsi.