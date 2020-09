Il difensore uruguaiano dell’Inter vicino al trasferimento in Sardegna.

Diego Godín è vicino al trasferimento in Sardegna. Il difensore uruguaiano dell’Inter, nonostante abbia disputato un buon finale di stagione con la maglia nerazzurra, non rientrerebbe nei progetti del club. Il Cagliari, con cui è ancora in ballo la questione Nainggolan, avrebbe accelerato per portare l’ex-Atletico Madrid a disposizione del tecnico Eusebio Di Francesco. Si attendono novità nelle prossime ore.