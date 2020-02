Inter, de Vrij: «Lazio? Sarà una partita bellissima, contenti di giocarcela»

Inter, le parole di Stefan de Vrij dopo la vittoria dei neroazzurri nel derby e in vista del match contro la Lazio

La ventitreesima giornata di campionato ha cambio gli equilibri in classifica e domenica all’Olimpico Lazio e Inter si sfideranno all’Olimpico in un match importantissimo. Ieri Stefan de Vrij è stato uno dei protagonisti della rimonta operata dalla squadra di Conte. Ecco le parole dell’olandese al termine del match ai microfoni di Sky Sport.

«Abbiamo dimostrato la nostra forza caratteriale, non solo nel gioco. Queste partite richiedono voglia e grinta, noi le abbiamo avute. La Lazio? Siamo tutti lì in classifica, le tre squadre in vetta stanno girando bene. Sarà una partita bellissima che tutti vorrebbero giocare, siamo contenti di poterlo fare».