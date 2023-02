Inter, la Curva Nord duro su Inzaghi: «Tre punti fondamentali quelli persi». La tifoseria interista non ha preso bene il pareggio contro la Sampdoria

Un risultato che non è piaciuto per nulla alla Curva Nord interista quello dello 0-0 contro la Sampdoria. Ecco le dure parole della tifoseria nerazzurra:

PAROLE– «Lo scialbo pareggio rimediato a Genova contro la penultima della classe, ha dimostrato ancora una volta che probabilmente mister Inzaghi non riesce a motivare i ragazzi per le partite con le piccole. Atteggiamento da squadra provinciale quello mostrato nel secondo tempo, quando al posto che rischiare le tre punte, resta aggrappato al suo modulo. Rischio da correre anche perché il pari non serve a nessuno. Siamo l’Inter, è l’avversario che deve temerci, dovremmo aggredire e dimostrare la superiorità e invece sembriamo una squadra di media classifica a cui un pari fuori casa può andar bene. Tre punti fondamentali quelli persi, perché dietro di noi ci sono ben 3 squadre pronte all’aggancio al prossimo passo falso”, questo il contenuto dell’articolo in un’anticipazione della fanzone “Secondo Anello Verde »