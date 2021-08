Inter, Correa o Thuram? Inzaghi vuole un attaccante per il Verona

L’Inter vuole il nuovo attaccante entro venerdì, giorno della sfida contro l’Hellas Verona: le ultime

Joaquin Correa e Marcus Thuram. Sono questi i due nomi su cui sta lavorando l‘Inter per rinforzare il proprio attacco. Come spiegato da Sky Sport Simone Inzaghi vorrebbe il suo rinforzo entro venerdì, giorno della sfida all’Hellas Verona di Di Francesco.

Le prossime ore saranno decisive per capire su chi affonderà il club nerazzurro in modo tale da accontentare il proprio tecnico. Inoltre l’Inter potrebbe chiudere anche per un altro attaccante qualora Sanchez non dovesse dare garanzie fisiche: non è da escludere un tentativo per Insigne negli ultimi giorni di mercato.