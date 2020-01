Inter, Conte: «Abbiamo lo stesso obiettivo della Lazio, stare lì e combattere»

Antonio Conte, dopo la gara tra Inter ed Atalanta, ha fatto una fotografia al momento della Serie A parlando anche della Lazio

Un campionato più acceso ed emozionante. Tutto è ancora aperto: sia la lotta Scudetto che la corsa per un posto in Champions. In questa gara ai vertici c’è anche la Lazio che come una schiacciasassi continua ad abbattere tutto ciò che le si pari davanti. Ad Inter tv, l’allenatore nerazzurro Conte, ha analizzato il momento della Serie A:

«Stiamo cercando di ricostruire e di essere credibili quest’anno, per cercare di stare lì, di combattere, di far sì che il campionato non finisca a dicembre. Questo è l’obiettivo dell’Inter, della Lazio e dell’Atalanta».