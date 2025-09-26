Inter, Chivu difende Lautaro da un commento fuori luogo: allenamento interrotto come fece Sarri

Inter, Chivu difende Lautaro Martinez da un commento fuori luogo: allenamento interrotto come fece Sarri: ecco il precedente

Momenti di tensione ad Appiano Gentile, quartier generale dell’Inter, durante la seduta di allenamento di mercoledì. Cristian Chivu, ex difensore nerazzurro e oggi tecnico della Primavera, noto per il suo carattere pacato e riflessivo, ha interrotto l’allenamento per prendere le difese di Lautaro Martinez, attaccante argentino e capitano dell’Inter.

L’episodio si è verificato in un contesto particolare: la sessione non era aperta al pubblico, ma riservata a un gruppo selezionato di invitati, tra cui sponsor e membri degli Inter Club. Un privilegio che, in questo caso, è stato sfruttato in maniera inappropriata. Dopo una rete segnata da Lautaro, infatti, un tifoso ha gridato dalla tribuna: “Adesso fallo anche domenica!”. Una frase che, seppur apparentemente innocua, è stata percepita da Chivu come una mancanza di rispetto nei confronti del suo capitano.

Il tecnico romeno non ha esitato a reagire con fermezza, rivolgendosi direttamente al tifoso con tono deciso: “Per favore, rispettate questi che lavorano. Non voglio sentire la domenica o altre cose!”. Le sue parole hanno immediatamente suscitato l’applauso degli altri presenti, che hanno apprezzato la presa di posizione in difesa del gruppo.

Un precedente nel calcio italiano

Non è la prima volta che un allenatore interviene per proteggere i propri giocatori da commenti inopportuni. In passato, anche Maurizio Sarri, attuale tecnico della Lazio e noto per il suo carattere diretto, aveva interrotto un allenamento per difendere i suoi calciatori. Episodi simili si verificarono durante i ritiri estivi ad Auronzo di Cadore, quando Sarri prese le parti prima di Vedat Muriqi, attaccante kosovaro, e successivamente di Francesco Acerbi, difensore centrale, allora punto di riferimento della retroguardia biancoceleste.

Il significato dell’episodio

Il gesto di Chivu sottolinea quanto sia importante, anche in un contesto di allenamento, mantenere un clima di rispetto e sostegno verso i giocatori. Per un capitano come Lautaro Martinez, simbolo e leader tecnico dell’Inter, la fiducia e la protezione dell’ambiente circostante rappresentano un elemento fondamentale per affrontare al meglio le sfide ufficiali.

Un episodio che, seppur minore, mette in luce il delicato equilibrio tra passione dei tifosi e necessità di tutelare i protagonisti in campo.