Alla vigilia della partita di domani dell’Inter contro la Roma, Inzaghi deve fare i conti con un assenza importante in difesa. Si tratta di D’Ambrosio, il quale ha accusato un piccolo affaticamento che non gli permetterà di partire per la trasferta