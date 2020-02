Inter, Borja Valero: «Il 2-0 in Europa League ha archiviato la sconfitta contro la Lazio»

Inter, il nerazzurro torna a parlare della sconfitta in rimonta rimediata contro la Lazio ai microfoni di Sport Mediaset

Sembra essere archiviata la sconfitta in rimonta inflitta dalla Lazio nell’ultima sfida di Serie A che ha visto l’Inter scalare al terzo posto in classifica con 54 punti mentre la Lazio è a 56 a un punto dalla capolista Juventus. Il 2-0 in Europa League contro il Ludogorets sembrerebbe aver scacciato lo spettro della sconfitta in campionato: almeno questo quello che ha detto Borja Valero ai microfoni di Sport Mediaset:

«E’ arrivata una vittoria importantissima (in Europa League ndr) dopo la sconfitta contro la Lazio. Dopo una sconfitta come quella era necessario che vincessimo subito, portando a casa una buon risultato ci siamo assicurati una settimana più tranquilla per preparare al meglio le altre gare che ci aspettano. Sapevamo che un risultato così che avrebbe concesso più serenità. Ovviamente non siamo rilassati per quanto riguarda la gara di ritorno. La partita persa contro la Lazio? L’abbiamo superata, nel corso di una stagione così succede che qualche sconfitta arrivi. L’importante è essere una squadra grande e lasciarsi tutto alle spalle»