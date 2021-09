Inter-Atalanta, lo spettacolo che piace ai tifosi (meno agli scienziati)

Il pareggio scaturito da Inter-Atalanta riconcilia con il gioco del calcio: offensivo, spregiudicato, folle e imprevedibile

L’incrocio Inter-Atalanta si può tranquillamente incastonare in bacheca come partita più spettacolare di questo inizio di Serie A. Ne è venuto fuori un incredibile 2-2 nel quale entrambe tornano a casa con quel misto di amarezza per la vittoria sfumata e di sollievo per la sconfitta evitata. E in questi casi il pareggio è di solito il risultato più equo.

Davvero abbiamo visto di tutto e di più, un match nel quale le rivali nerazzurre se le sono date di santa ragione come pugili che badano più a infierire nei punti deboli altrui che a salvaguardare i propri.

