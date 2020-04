Inter, allenamento congiunto per Gagliardini e D’Ambrosio VIDEO

Tramite il proprio profilo Instagram, Roberto Gagliardini ha pubblicato un video di un allenamento assieme a D’Ambrosio

In attesa di una possibile ripresa del campionato, i giocatori dell’Inter non perdono la concentrazione e continuano ad allenarsi, anche insieme, pur rispettando la distanza di sicurezza. È il caso di Danilo D’Ambrosio e Roberto Gagliardini che, attraverso il profilo Instagram di quest’ultimo, hanno registrato un video del loro allenamento congiunto nel garage della propria casa per smaltire le festività appena passate.