Insigne Lazio, l’ex partenopeo rimane nel mirino della società: Sarri pensa al grande ritorno del «Magnifico»

Insigne Lazio, l’ex capitano del Napoli, svincolato dopo l’esperienza in MLS, potrebbe ritrovare il suo maestro a Formello: la pista resta viva

Il futuro di Lorenzo Insigne potrebbe presto tingersi di biancoceleste. Dopo l’esperienza oltreoceano al Toronto FC, l’ex capitano del Napoli è alla ricerca di una nuova avventura e guarda con interesse alla Lazio, club che rappresenterebbe un’occasione ideale per rilanciarsi in Serie A.

Il legame tra Insigne e Maurizio Sarri è noto a tutti: i due hanno condiviso anni memorabili sotto il Vesuvio, con il tecnico toscano che è riuscito a esaltare al massimo le qualità del fantasista. Non a caso, l’ipotesi di un loro nuovo sodalizio accende le speranze dei tifosi laziali, curiosi di capire se il «Magnifico» possa tornare protagonista anche a Roma.

Secondo quanto riportato dall’edizione romana di Repubblica, Sarri non ha mai smesso di stimare il suo ex giocatore e lo considera ancora un profilo utile per il suo sistema di gioco. La fascia sinistra, attualmente presidiata da Mattia Zaccagni, potrebbe vedere alternanza e nuove soluzioni tattiche con l’arrivo del classe ’91, capace di dialogare in velocità, rientrare sul destro e creare superiorità numerica.

Naturalmente, ci sono degli interrogativi. Dopo due stagioni in MLS, la condizione fisica e la continuità di Insigne restano da verificare. Non è più il talento esplosivo dei suoi anni d’oro, ma resta un giocatore di qualità, dotato di visione e capacità balistiche che potrebbero rivelarsi decisive nei momenti chiave. La Lazio, inoltre, valuta attentamente i costi dell’operazione: ingaggio e durata del contratto saranno determinanti per capire se l’affare possa andare in porto.

Per il diretto interessato, però, non ci sono dubbi: il desiderio è quello di rimettersi in gioco in Italia e dimostrare che può ancora incidere ad alti livelli. «Tornare protagonista in Serie A» è l’obiettivo dichiarato, e Formello potrebbe offrirgli lo scenario perfetto.

Il mercato è ancora aperto, e i biancocelesti non hanno fretta. Ma la suggestione di rivedere Insigne con Sarri è più di un semplice sogno: è una possibilità concreta che potrebbe infiammare l’estate laziale.