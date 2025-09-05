Insigne Lazio, pista calda per gennaio: pronto il piano del club biancoceleste. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti

Il sogno Insigne-Lazio non è più solo una suggestione da calciomercato, ma una possibilità concreta che dipenderà dall’esito delle decisioni della nuova Commissione indipendente incaricata di valutare lo sblocco del mercato biancoceleste. Come riportato da Il Messaggero, qualora la Lazio ottenesse il via libera totale, Lorenzo Insigne potrebbe diventare ufficialmente un nuovo giocatore biancoceleste già a dicembre.

L’operazione è strettamente legata alla situazione burocratica del club, che al momento è soggetto a limitazioni a causa di parametri economico-finanziari da rispettare. Tuttavia, la società sta lavorando con attenzione per dimostrare la sostenibilità del proprio progetto tecnico e per sbloccare l’attività di mercato. In questo contesto, il profilo di Insigne, attualmente svincolato dopo l’esperienza in MLS con il Toronto FC, rappresenta un’occasione ghiotta.

L’ipotesi Insigne-Lazio ha preso corpo nelle ultime settimane anche grazie alla volontà del giocatore, che vede nel ritorno in Serie A – e in particolare nel progetto guidato da Sarri – una grande opportunità per rilanciarsi. I due, d’altronde, si conoscono bene: Sarri è stato l’allenatore che più ha valorizzato Insigne nel suo periodo migliore al Napoli, trasformandolo in uno degli esterni più incisivi d’Europa.

Se invece lo sblocco del mercato da parte della Commissione fosse solo parziale, la situazione diventerebbe più complessa. In quel caso, la Lazio sarebbe costretta ad attendere il 2 gennaio, data ufficiale di apertura della sessione invernale, e dovrebbe comunque liberare un ingaggio equivalente per poter inserire Insigne a bilancio. Una condizione che non rende l’operazione impossibile, ma sicuramente più delicata sul piano delle tempistiche e delle scelte interne.

Dal punto di vista tecnico, l’arrivo di Insigne alla Lazio porterebbe qualità, esperienza e soluzioni offensive in un reparto che ha perso brillantezza e profondità. L’ex Napoli potrebbe essere impiegato come esterno nel tridente, in un ruolo che conosce alla perfezione e dove potrebbe subito fare la differenza.

Il binomio Insigne-Lazio è dunque più che un’idea di mercato: è un’opzione concreta che dipenderà dall’evoluzione della situazione regolamentare del club. L’attesa è tutta per il verdetto della Commissione. E chissà che sotto l’albero di Natale, Sarri non possa ricevere un regalo con il numero 24.