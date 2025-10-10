Insigne Lazio, Sarri sogna l’ex Napoli: tra suggestione e necessità di mercato

Insigne Lazio, obiettivo chiaro per i biancocelesti: per Sarri un rinforzo tra suggestione e bisogno tecnico. Le ultime

Maurizio Sarri continua a coltivare un desiderio che va oltre la semplice suggestione: riportare Lorenzo Insigne in Italia, questa volta con la maglia della Lazio. L’ex capitano del Napoli, oggi 34enne, resta infatti un profilo che il tecnico considera non solo un rinforzo di prestigio, ma anche una pedina utile per alzare il livello tecnico della squadra e dare nuove soluzioni tattiche.

Un legame che pesa

Il rapporto tra Sarri e Insigne, nato e consolidato negli anni di Napoli, rappresenta un fattore chiave. Il tecnico biancoceleste vede nel suo ex pupillo un punto di riferimento dentro e fuori dal campo, capace di incidere con qualità e personalità in un gruppo che ancora fatica a trovare equilibrio.

Le richieste del tecnico

Prima di fare il nome di Insigne, Sarri aveva chiesto una mezzala in grado di garantire inserimenti e gol, una caratteristica che manca ancora alla rosa biancoceleste. Per ovviare a questa lacuna, a Formello si valuta l’ipotesi di arretrare Zaccagni in quella posizione, aprendo così lo spazio a un innesto sulla corsia mancina. In questo scenario, Insigne potrebbe alternarsi con Pedro, offrendo maggiore flessibilità al sistema di gioco.

I dubbi della società

Se da un lato Sarri spinge per il ritorno del suo ex numero 24, dall’altro la dirigenza resta prudente. Il lungo periodo di inattività di Insigne, reduce dall’esperienza al Toronto, solleva interrogativi sulla sua condizione fisica e sulla reale capacità di incidere subito in Serie A. Inoltre, per finanziare un’operazione di questo tipo, la Lazio dovrebbe probabilmente cedere alcuni giocatori, così da liberare risorse economiche.

Tra sogno e realtà

Insigne resta dunque un obiettivo affascinante ma complesso. Sarri lo considera un rinforzo ideale per dare nuova linfa al progetto biancoceleste, mentre la società valuta con attenzione rischi e opportunità. Il mercato della Lazio, ancora bloccato, potrebbe sbloccarsi proprio attorno a questa suggestione.