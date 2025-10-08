Calciomercato Lazio, Sarri irremovibile: chiede Insigne. Voleva anche lui, ma è già sfumato perché si è trasferito in un altro club

Il nome sul taccuino di Maurizio Sarri è sempre lo stesso, sottolineato in rosso, quasi un chiodo fisso. Per rinforzare l’attacco della sua Lazio, il Comandante ha un’idea chiara e continua a ribadirla con insistenza alla società: l’obiettivo numero uno è Lorenzo Insigne. La richiesta del tecnico non è un capriccio passeggero, ma una precisa esigenza tattica, resa ancora più urgente dal fatto che molte delle alternative valutate in estate sono ormai sfumate. Altri profili messi nel mirino, come ad esempio il giovane talento Daghim, hanno già trovato una nuova sistemazione, accasandosi al Wolfsburg e uscendo di fatto dal mercato.

Di fronte a questo scenario, la candidatura dell’ex capitano del Napoli diventa non solo una suggestione, ma la soluzione più logica e qualitativa. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Sarri spinge per ricongiungersi con il suo pupillo, un giocatore che conosce alla perfezione e con cui ha costruito un rapporto simbiotico negli anni di Napoli, periodo in cui Insigne ha espresso il miglior calcio della sua carriera. L’occasione, del resto, è unica: dopo essersi svincolato in estate dal Toronto FC, l’attaccante italiano è attualmente senza squadra, una condizione che lo rende un’opportunità di mercato estremamente allettante, non richiedendo alcun esborso per il cartellino.

La decisione definitiva sul suo eventuale tesseramento verrà presa nel corso dei prossimi mesi, in attesa di comprendere quali saranno i margini di manovra della Lazio nella finestra di mercato di gennaio. Tutto dipenderà dalle possibilità operative del club e dalle strategie che verranno definite, ma la volontà del tecnico è inequivocabile. Sarri cerca qualità, imprevedibilità nell’uno contro uno e, soprattutto, gol. Vede in Insigne l’interprete ideale per il suo tridente, un giocatore capace di garantire un contributo realizzativo immediato e di innalzare il tasso tecnico dell’intera manovra offensiva. L’obiettivo è chiaro e la richiesta è stata recapitata: per tornare a volare, alla Lazio servono i gol e la fantasia di Lorenzo Insigne.