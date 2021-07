Insigne Lazio, Braida: «Lorenzo piace al Barcellona, ma...»

Ariedo Braida, ex ds blaugrana, ha parlato di Lorenzo Insigne, accostato anche alla Lazio, ai microfoni di Radio Kiss Kiss

Ariedo Braida, ex ds del Barcellona e ora alla Cremonese, ha parlato di un possibile interesse dei blaugrana per Lorenzo Insigne, accostato anche alla Lazio. Ecco le sue parole, rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli.

«Insigne ha un profilo perfetto per il Barcellona. Non lo dico io, ma tutti quelli con cui parlo. So che piace anche al Barcellona e avrebbe anche le caratteristiche giuste per lavorare lì. Io consiglierei a Lorenzo di restare a Napoli: quella è la sua realtà. Sarebbe bello se diventasse la bandiera della squadra. I soldi è vero che sono importanti, ma già così i giocatori prendono bene. E io non andrei via da un posto che mi tratta da re per muovermi in una realtà che non conosco».