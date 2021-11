Insigne infortunio: out con lo Spartak. Ci sarà con la Lazio?

Lorenzo Insigne non seguirà il Napoli nella trasferta europea. Il capitano azzurro punta il match di domenica contro i biancocelesti

Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione su Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli non si è allenato ieri con i compagni per una tendinopatia da sovraccarico al ginocchio destro, che gli impedirà di seguire la squadra nella trasferta di Europa League in casa dello Spartak Mosca.

C’è però fiducia nel riavere il capitano al più presto a disposizione. L’obiettivo di Spalletti è quello di averlo al meglio per il match con la Lazio in programma domenica sera.

