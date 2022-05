Insieme per la Pace, presente anche Beppe Signori

Oggi allo Stadio Olimpico andrà in scena l’evento Insieme per la Pace. Tra i presenti ci sarà anche Beppe Signori

L’ex attaccante sarà in Tribuna Tevere per firmare le copie del suo libro Fuorigioco. Sarà dunque per lui l’occasione per tornare in una città che l’ha tanto amato e che continua ad amarlo.