Lazio, Insegno: «Dopo sabato non farò l’amore per mesi, sono appagato!»

Lazio, Pino Insegno commenta la partita contro la Juventus. Una serata indimenticabile, per l’attore tifosissimo biancoceleste.

Le parole di Pino Insegno, l’attore tifosissimo della Lazio è intervenuto ai microfoni di Radiosei: «Sono andato allo stadio con mio figlio. Ho fatto rosicare mia moglie, ma non potevo non andare. Al gol della Juve, mi sono girato e ho detto a tutti che avremmo vinto 3-1. Ora deve avere la coscienza di essere una grande squadra. A partire da Cagliari».

«La coreografia? Mi sono dovuto mettere gli occhiali, vedevo i colori ma dalla lontano non capisco bene. Non me l’aspettavo, non avevo seguito che si sarebbe fatta. Bellissima, davvero. Per colpa vostra (si rivolge ai ragazzi della Curva Nord, ndr) e della partita non farà l’amore per sei mesi, sono appagato! Adesso devo andare a Torino: sarà bellissimo, tutti in Italia sanno la squadra che tifo. Avrò qualche bel momento».