Iniziativa ADMO, Zaccagni: «La prevenzione nella vita è fondamentale». Le parole del giocatore della Lazio agli studenti

Nell’aula magna dell’istituto si è svolto questa mattia l’incontro tra gli studenti e due giocatori biancocelesti, il primo a prendere la parola è stato Mattia Zaccagni. Queste le dichiarazioni del giocatore della Lazio.

PAROLE– «La prevenzione nella vita è fondamentale. Tramite la medicina e le analisi che dobbiamo fare sono importantissime. Noi, grazie al nostro lavoro, siamo controllati. Questo ci permette di prevenire problemi. Io poco tempo fa ho perso una persona importante ed è una tragedia che si poteva evitare facendo dei controlli. Il mondo della medicina nello sport si è sviluppato moltissimo. Noi siamo molto controllati, cerchiamo di fare tutti i controlli necessari per poter andare in campo ed essere tranquilli. Bisogna mettersi a disposizione per avere una vita tranquilla ».