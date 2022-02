Infortunio Zapata: domani visita specialistica in Finlandia. Il comunicato

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Duvan Zapata rischia un lunghissimo stop: domani il colombiano volerà in Finlandia per una visita specialistica

Zapata rischia un lunghissimo stop. Il colombiano farà una visita dal professor Orava a Turku, in Finlandia. Specialista degli infortuni ai tendini, il professore (noto come “il medico dei miracoli”) in passato ha operato tra gli altri Beckham, Cristante, Bonaventura e Barzagli.

COMUNICATO – «L’Atalanta BC comunica che, nella giornata di domani, il calciatore Duván Zapata verrà sottoposto ad una visita di controllo dal professor Orava a Turku, in Finlandia».