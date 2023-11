Zaccagni non ci sta! La sua reazione all’infortunio… Ora ha un obiettivo

Mattia Zaccagni ci è rimasto molto male per l’infortunio patito contro il Feyenoord che gli ha fatto saltare derby e Nazionale

Momento nero per Mattia Zaccagni. L’esterno della Lazio, a causa dell’infortunio subito contro il Feyenoord in Champions League al ginocchio, ha dovuto saltare il derby e la convocazione in Nazionale.

Ora, come riporta Il Messaggero, ha ricominciato a premere tra fisioterapia e palestra per cercare un recupero entro la trasferta di Salerno dalla distorsione al ginocchio destro.