Infortunio Zaccagni, sensazioni positive: a disposizione con l’Atalanta

Mattia Zaccagni potrebbe recuperare in extremis per la gara contro l’Atalanta di domani sera dopo l’infortunio rimediato contro l’Udinese

Arrivano buone notizie da Formello in merito all’infortunio di Mattia Zaccagni. Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola infatti, c’è grande ottimismo per il recupero dell’esterno in vista della gara di domani sera contro l’Atalanta.

Anche se ieri Zaccagni non si è allenato, il programma prevede due ipotesi: un provino oggi per testare la caviglia o una seconda giornata di riposo scendendo in campo direttamente domani sera. Sarri incrocia le dita: il recupero di Zaccagni, visto l’infortunio di Pedro, è fondamentale.