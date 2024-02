Infortunio Zaccagni, arrivano novità! ULTIME sulle sue condizioni

Infortunio Zaccagni, arrivano novità sulle condizioni dell’esterno biancoceleste: le ultime sulla situazione del giocatore

Il Messaggero, nella sua edizione odierna, riporta novità sulle condizioni di Mattia Zaccagni, che non sarà a disposizione per la prossima trasferta in casa dell’Atalanta. L’esterno è ancora alle prese con le cue per il problema all’alluce, ma ci sono novità.

La Lazio potrebbe infatti ritrovarlo per la trasferta di Cagliari: il trattamento del dottor Marco Cola sta funzionando e la prossima settimana il giocatore è atteso a Formello, dove dovrebbe ricominciare ad allenarsi in gruppo.