Infortunio Zaccagni, si ferma il capitano: Lazio in ansia

Infortunio Zaccagni, il capitano biancoceleste non ha preso parte all’allenamento odierno ed è in dubbio per il match contro il Viktoria Plzen

Mattia Zaccagni è costretto a fermarsi a causa di un problema muscolare. Come riportato da Sky Sport, il capitano della Lazio ha già svolto i controlli del caso, i quali hanno evidenziato un affaticamento al polpaccio.

Il numero 10 di Baroni non ha preso parte all’allenamento odierno ed è in forte dubbio per la sfida di Europa League contro il Viktoria Plzen, valida per l’andata degli ottavi di finale della competizione.