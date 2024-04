Infortunio Zaccagni, svolta a sorpresa! Fissato il rientro, ci sarà in quella partita

Infortunio Zaccagni, svolta a sorpresa sulle condizioni dell’esterno: può rientrare tra tre settimane. Tutti i dettagli

Importante aggiornamento fornito da Gianluca Di Marzio sulle condizioni di Mattia Zaccagni, esterno della Lazio infortunatosi alla caviglia nel primo tempo della gara di Coppa Italia contro la Juve.

Il rientro dell’esterno è fissato tra tre settimane: l’ex Verona in pratica conta di essere a disposizione per la semifinale di ritorno di Coppa Italia proprio contro i bianconeri, in programma il prossimo 23 aprile.