Mattia Zaccagni ha deciso di proseguire il recupero dall’infortunio direttamente a Formello: niente vacanze per l’esterno

Mattia Zaccagni, esterno della Lazio, ha deciso di proseguire nel recupero dall’infortunio che lo ha colpito prima della gara con la Juventus direttamente a Formello.

Niente vacanze dunque per l’ex Verona in questa sosta come testimoniato dalle sua Instagram Stories: