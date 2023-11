Infortunio Zaccagni, i tempi di recupero: ecco quando è previsto il rientro

Infortunio Zaccagni: per l’esterno della Lazio previste due settimane di stop dopo il problema all’anca. C’è il Verona nel mirino

Come riporta Il Messaggero, per la decisiva sfida di domani contro il Celtic Glasgow Maurizio Sarri dovrà fare a meno di Mattia Zaccagni.

Per l’esterno, dopo il problema accusato in Salernitana-Lazio, sono previste due settimane di stop: nel mirino c’è la partita del 9 dicembre contro il Verona in trasferta.