Infortunio Zaccagni, la Lazio ha un piano: niente esami ma...

Infortunio Zaccagni, l’esterno resta in dubbio per la sfida contro il Sassuolo di sabato sera: la Lazio ha un piano. Ecco quale

Mattia Zaccagni resta in dubbio per la sfida di sabato sera tra Sassuolo e Lazio. L’esterno ha lasciato Coverciano per i noti problemi alla caviglia destra che gli hanno impedito di prendere parte alla gara di domani contro l’Inghilterra.

Come riportato dal Corriere dello Sport, per l’ex Verona non sono previsti esami ma un monitoraggio quotidiano fino alla sfida del Mapei: in casa biancoceleste nessuno vuole correre rischi.