Infortunio Zaccagni, l’esterno out col Torino: il retroscena su quanto successo sabato a Formello

Infortunio Zaccagni, l’esterno italiano sarà out anche giovedì contro il Torino: il retroscena su quanto successo a Formello

Per la sfida di giovedì sera contro il Torino, recupero della giornata saltata per l’impegno in Supercoppa Italiana, la Lazio dovrà ancora fare a meno di Mattia Zaccagni.

L’esterno è out proprio dalla semifinale contro l’Inter per una distorsione all’alluce e non è ancora al meglio. Come riportato dal Corriere dello Sport, le condizioni non ottimali del ragazzo sono confermate dal fatto che sabato a Formello l’ex Verona ha svolto un lavoro differenziato in scarpe da ginnastica.