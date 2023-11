Infortunio Zaccagni, ansia Lazio: si era temuto il peggio! Ora da Formello giurano una cosa. La situazione legata all’esterno

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, è stata tanta la preoccupazione in casa Lazio legata alle condizioni di Mattia Zaccagni, dopo una botta presa al ginocchio durante la sfida contro il Feyenoord.

Si è subito pensato ad un interessamento dei legamenti del ginocchio, anche se poi gli esami strumentali non hanno evidenziato lesioni, come da comunicato della stessa società. In casa biancoceleste, parlano di integrità dei legamenti. L’augurio è quello, ma serve tanta precauzione.