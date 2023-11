Infortunio Zaccagni, Salernitana nel mirino: ecco cosa filtra

Infortunio Zaccagni, l’esterno italiano sta sempre meglio e punta a strappare la convocazione per Salernitana-Lazio

In casa Lazio c’è grande ottimismo per quanto riguarda il recupero di Mattia Zaccagni dalla distorsione al ginocchio rimediata contro il Feyenoord.

Come rivela Il Messaggero, il calciatore sta sempre meglio tanto che ad oggi appare come molto alta la possibilità che Sarri lo possa avere a disposizione almeno per la panchina nella gara di sabato contro la Salernitana.