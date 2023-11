Infortunio Zaccagni, arrivano buone notizie da Formello: i dettagli

Infortunio Zaccagni, buone notizie per Sarri sulle condizioni dell’esterno: pianificato il rientro. Tutti i dettagli

Come riporta Il Messaggero, in casa Lazio arrivano ottimi segnali dalla situazione legata all’infortunio di Mattia Zaccagni.

La distorsione rimediata contro il Feyenoord all’Olimpico sta rientrando e già in settimana l’ex Verona tornerà in gruppo. Il dubbio riguarda solo la possibilità di portarlo in panchina già con la Salernitana ma col Celtic la sua presenza è assicurata.