Allegri gioisce per i recuperi dall’infortunio di Paredes e Mckennie, ma potrebbe dover fare a meno di Vlahovic. alle prese con un’infiammazione all’adduttore.

Il serbo non ci sarà contro il Verona, ma potrebbe recuperare per il big match con la Lazio, in programma domenica 13 novembre alle ore 20.45.