Infortunio Vidal: centrocampista in dubbio per Inter-Lazio

Infortunio Vidal: il centrocampista è uscito nel corso del match contro la Fiorentina. È in dubbio per Inter-Lazio

Brutte notizie per l’Inter in occasione del match contro la Fiorentina. Arturo Vidal è stato costretto alla sostituzione dopo aver rimediato una contusione al ginocchio sinistro. Il centrocampista cileno, rimasto negli spogliatoi al termine dell’intervallo, ha chiesto il cambio in via precauzionale.

Il giocatore nerazzurro salterà sicuramente il match contro la Lazio del 14 febbraio.