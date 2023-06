Infortunio Vecino, è giallo sulla nota dell’Uruguay: le condizioni del centrocampista

L’Uruguay ha reso noto l’infortunio di Matias Vecino ma il centrocampista è tuttora in vacanza: la ricostruzione della vicenda

In casa Lazio è nato un piccolo giallo relativamente alle condizioni di Matias Vecino. Con una nota l’Uruguay ha informato che ‘Vecino ha riportato una lesione e non ci sarà per le prossime partite‘ ma la ricostruzione non appare verosimile.

L’ex Inter infatti si trova attualmente in vacanza non avendo risposto alla convocazione della propria Nazionale a causa dell’infortunio patito nell’ultima sfida contro l’Empoli. Matias sarà regolarmente a disposizione di Sarri per il ritiro estivo.