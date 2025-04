Infortunio Tavares, problema di condizione fisica precaria o di responsabilità nella gestione? Le ultime sul portoghese

Infortunio Tavares, Le ultime novità sulle condizioni del portoghese della Lazio e sui suoi acciacchi fisici

Infortunio Tavares. È fin troppo evidente che il portoghese, sin quando era in condizione, era un’arma in più per i biancocelesti che sono riusciti a valorizzare un giocatore che in Premier League non aveva ancora trovato molto spazio.

Tuttavia gli acciacchi fisici del laterale della Lazio, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, durante la sfida contro il Bodo Glimt avrebbe avuto massimo venti minuti di autonomia. Inoltre il quotidiano ha sottolineato che l’esclusione di Luca Pellegrini dalla lista UEFA ha certamente sottoposto l’ex Arsenal ad un sovraccarico.