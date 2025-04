Infortunio Tavares, le condizioni aggiornate del laterale portoghese? Ce le dice la Gazzetta dello Sport

Condividi via email

Infortunio Tavares, il quotidiano sportivo ci aggiorna circa le condizioni del laterale della Lazio e del suo stato fisico dopo l’infortunio contro il Bodo

Uno dei freni di questo finale di stagione della Lazio è per certo l’Infortunio Tavares. Il portoghese ha infatti subito una ricaduta dopo la partita di UEFA Europa League contro il Bodo Glimt che lo lascerà fuori dal rettangolo di gioco fino al termine della stagione.

Non arrivano notizie positive neanche da parte de La Gazzetta dello Sport che conferma che è altamente improbabile che il laterale possa tornare in campo in tempi brevi dopo aver subito il settimo infortunio muscolare.