Infortunio Sensi, il giocatore verso il recupero per la Lazio

Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter, sta recuperando dall’ultimo infortunio e non è da escludere una sua convocazione sabato

L’ultimo, ennesimo infortunio contro la Sampdoria è costato caro a Stefano Sensi, che ha dovuto saltare diverse partite. Il recupero, però, procede spedito e l’ex Sassuolo è quasi pronto per tornare a disposizione di Inzaghi.

Come riporta Gazzetta.it, la convocazione per la gara di sabato contro la Lazio è possibile: «Oggi il classe ’95 ha lavorato parzialmente in gruppo, evitando però la partitella finale. Se nei prossimi giorni riuscirà ad allenarsi a pieno regime, potrebbe rientrare tra i convocati per la sfida dell’Olimpico».