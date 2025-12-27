Infortunio Rovella, quando il centrocampista ritornerà a disposizione di Sarri? Finalmente c’è una data. L’indiscrezione

Infortunio Rovella, per il centrocampista possibile un ritorno in panchina il 7 gennaio contro la Fiorentina. Una buona notizia per Sarri

L’infortunio di Rovella sta finalmente entrando nella sua fase conclusiva. Dopo mesi difficili e una lunga attesa, Nicolò Rovella comincia a vedere la luce in fondo al tunnel e a programmare concretamente il suo ritorno in campo con la maglia della Lazio. Anche se non è ancora stata fissata una data precisa per il rientro ufficiale, una certezza c’è: il centrocampista tornerà a disposizione di Maurizio Sarri nel corso del mese di gennaio.

Lo stop di Rovella dura ormai dal 21 settembre, giorno del derby, quando un problema fisico lo ha costretto a fermarsi proprio nel momento in cui stava trovando continuità e fiducia. L’infortunio di Rovella ha richiesto tempi lunghi e un percorso di recupero molto attento, gestito passo dopo passo dallo staff medico biancoceleste. Durante le festività natalizie il giocatore non ha rallentato il lavoro, proseguendo con scrupolo tutte le fasi del protocollo riabilitativo.

Dopo uno stop così prolungato, la priorità è la riatletizzazione. Ed è proprio su questo fronte che arrivano le notizie più incoraggianti. Come riportato dal Corriere dello Sport, a Formello Rovella ha ripreso a correre e ha iniziato ad allenarsi parzialmente con il gruppo. Un segnale importante che conferma come l’infortunio di Rovella sia ormai alle spalle, anche se servirà ancora pazienza prima di rivederlo al massimo della condizione.

Lo staff tecnico e medico procederà con cautela, aumentando gradualmente i carichi di lavoro per evitare ricadute. È certa la sua assenza nelle prossime due sfide contro Udinese e Napoli, ma già per la partita contro la Fiorentina, in programma il 7 gennaio, si può iniziare a sperare in una convocazione. In quel caso si tratterebbe soprattutto di un rientro simbolico, utile per riassaporare l’atmosfera partita.

L’obiettivo più realistico per il ritorno effettivo in campo dopo l’infortunio di Rovella resta la gara contro il Verona dell’11 gennaio. In alternativa, Sarri potrebbe decidere di aspettare il match successivo contro il Como, il 19 gennaio, per avere un Rovella ancora più pronto dal punto di vista fisico.

In ogni caso, il conto alla rovescia è iniziato. Sarri attende con impazienza il ritorno di Rovella, fondamentale per dare nuove soluzioni al centrocampo e permettere una migliore gestione delle energie, soprattutto per Cataldi. L’infortunio di Rovella è ormai vicino alla conclusione: gennaio segnerà il suo ritorno in campo.