Infortunio Rovella, il centrocampista ancora ai box: punta a tornare per quella sfida. Il punto sulle condizioni del centrocampista biancoceleste

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, ci sarebbero ancora problemi in casa Lazio per quanto concerne le condizioni di Nicolò Rovella, alle prese con la pubalgia.

Il centrocampista biancoceleste procede il suo recupero a rilento e punta la convocazione per il match contro il Frosinone. La prossima settimana sarà quella fondamentale per capire se potrà farcela.