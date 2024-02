Infortunio Rovella, c’è incertezza sul centrocampista: rifinitura decisiva, le ultime

Infortunio Rovella, prosegue l’incertezza sulle condizioni del centrocampista in vista del Torino: rifinitura decisiva

In casa Lazio prosegue l’incertezza rispetto alle condizioni di Nicolò Rovella, fermo per una fastidiosissima pubalgia e ancora in dubbio per la gara di giovedì contro il Torino in trasferta, recupero della 21esima giornata di Serie A.

Come riportato dal Corriere dello Sport, oggi e soprattutto domani, giorno di rifinitura, saranno decisivi per Maurizio Sarri per capire se potrà avere a disposizione l’ex centrocampista del Monza.