Infortunio Rovella, buone notizie per il centrocampo della Lazio. Da Formello è arrivata questa novità. Le ultimissime sul giocatore biancoceleste

Infortunio Rovella, il centrocampista questa mattina si è allenato con la squadra e potrebbe essere già convocato per la sfida di domenica

Arrivano segnali incoraggianti da Formello sul fronte infortunio di Rovella. La Lazio può finalmente sorridere: Nicolò Rovella è tornato ad allenarsi in gruppo nella mattinata odierna, segnando un passaggio fondamentale nel suo percorso di recupero. Una notizia attesa da tempo da Maurizio Sarri e dallo staff biancoceleste, che ritrovano una pedina importante per il centrocampo in vista dei prossimi impegni di campionato.

Dopo settimane di lavoro personalizzato, il numero 6 ha concluso con successo la riabilitazione seguita all’intervento chirurgico per risolvere la pubalgia, problema che lo aveva costretto a fermarsi sul più bello. L’infortunio di Rovella aveva infatti privato la Lazio di uno dei suoi elementi più dinamici e funzionali al gioco di Sarri, soprattutto nella fase di costruzione dal basso e nel pressing.

Questa mattina, alla ripresa degli allenamenti a Formello, Rovella ha svolto l’intera seduta con il resto della squadra, dimostrando buone condizioni fisiche e sensazioni positive. Il programma della Lazio prevede una doppia seduta anche nel pomeriggio, mentre sabato pomeriggio andrà in scena la consueta rifinitura. Lo staff medico continuerà a monitorare attentamente la situazione, ma il rientro in gruppo rappresenta un passo decisivo verso il ritorno in campo.

Ora l’obiettivo è tornare tra i convocati il prima possibile. Sarri e il suo staff valuteranno giorno dopo giorno se forzare il rientro già nel big match contro il Napoli oppure se rimandare tutto alla sfida infrasettimanale contro la Fiorentina. Molto dipenderà dalle risposte del giocatore nei prossimi allenamenti e dalla gestione dei carichi, aspetto cruciale dopo un lungo stop come quello legato all’infortunio di Rovella.

L’ultima apparizione ufficiale del centrocampista risale al 21 settembre, quando scese in campo nel derby contro la Roma. Da quel momento, l’infortunio lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco, rallentando anche il suo processo di inserimento definitivo negli schemi biancocelesti.

Il ritorno di Rovella rappresenta quindi una risorsa preziosa per la Lazio, che potrà contare su maggiore profondità e qualità in mezzo al campo. Superare definitivamente l’infortunio di Rovella significa ritrovare equilibrio, intensità e una valida alternativa nelle rotazioni, elementi fondamentali in una stagione lunga e ricca di impegni.