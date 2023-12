Infortunio Romagnoli, c’è il via libera dello staff medico! Ecco quando torna

Infortunio Romagnoli, c’è il via libera dello staff medico della Lazio: il difensore centrale tornerà contro l’Udinese

Sorrisi in casa Lazio per quanto riguarda le condizioni di Alessio Romagnoli. Dopo il piccolo contrattempo accusato prima di Empoli, quando sembrava prossimo al rientro, il centrale ha ricevuto il via libera dello staff medico.

Sarri lo riavrà a disposizione per la sfida del prossimo 7 gennaio contro l’Udinese.