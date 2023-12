Infortunio Romagnoli, la verità sulle condizioni del difensore. Può tornare con… Ultime sulla situazione del difensore

Come riporta stamani Il Messaggero il polpaccio di Alessio Romagnoli è ancora indurito: il difensore della Lazio potrebbe tornare col Frosinone ma è ancora in dubbio, diversamente lo si vedrà nel 2024. In ogni caso sarebbe escluso lo stiramento.