Infortunio Romagnoli, oggi test decisivo per la convocazione: cosa filtra da Formello

Condividi via email

Infortunio Romagnoli, il difensore biancoceleste è sempre in dubbio per il match di San Siro e oggi farà un test per capire se sarà a disposizione

Alessio Romagnoli è uscito all’intervallo del match di Coppa Italia contro l’Inter per un fastidio all’adduttore ed è in dubbio per la sfida di campionato, nuovamente a San Siro, contro il Milan di Sergio Conceicao.

Come riportato da Il Messaggero, infatti, oggi il difensore della Lazio svolgerà un test decisivo per capire se potrà essere convocato. Baroni spera, ma dal 1′ sono già pronti Gila e Gigot.