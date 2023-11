Infortunio Romagnoli, piove sul bagnato: si allungano i tempi di recupero. Quali partite salta

Infortunio Romagnoli, tegola pesante in casa Lazio: ecco quante partite dovrà saltare il difensore centrale

Piove sul bagnato in casa Lazio. L’infortunio di Alessio Romagnoli, che gli ha impedito di partecipare alla gara persa ieri contro la Salernitana, è più grave del previsto.

Per il centrale è stata confermata la distrazione muscolare al polpaccio destro che nella migliore delle ipotesi gli permetterà di rientrare il 9 dicembre in campionato al Bentegodi contro il Verona. Oltre alla Salernitana quindi niente Celtic, Cagliari e Genoa in Coppa Italia per il numero 13. Lo riporta Il Messaggero.