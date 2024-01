Infortunio Romagnoli, il difensore ci sarà con l’Udinese? Ultime

Infortunio Romagnoli è tornato ad allenarsi in gruppo: l’obiettivo è la partita con l’Udinese. Le ultime sul difensore

Per degli infortunati che si perdono, ci sono dei calciatori che invece tornano a disposizione di mister Sarri. La buona notizia in casa Lazio, infatti, arriva dalle condizioni di Alessio Romagnoli. Il difensore, secondo quando riportato da Il Messaggero, sarebbe tornato ad allenarsi in gruppo.

Il numero 13 biancoceleste avrebbe smaltito l’infortunio al polpaccio, e sembra aver fissato la sfida del 7 gennaio con l’Udinese come rientro. Il tecnico laziale dovrebbe però confermare la coppia spagnola formata da Patric e Gila, che può permettere all’ex giocatore del Milan di recuperare con calma.