Infortunio Romagnoli, la presenza del difensore è appesa a un filo: decisive le prossime 48 ore

Infortunio Romagnoli, il centrale mancino è sempre in dubbio per il match di San Siro contro il Milan. Le sue condizioni

Alessio Romagnoli è stato sostituito all’intervallo del match di Coppa Italia contro l’Inter per un fastidio muscolare ed è in dubbio per il Milan. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il difensore della Lazio è alle prese con l’indurimento di un adduttore e le prossime 48 ore saranno decisive per determinare la sua presenza a San Siro.

Secondo il quotidiano, oggi Romagnoli svolgerà un lavoro differenziato, per poi effettuare il test decisivo nella giornata di domani. In caso di forfait, pronta la coppia Gigot-Gila.