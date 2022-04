Infortunio Romagnoli, il difensore recupera per la sfida con la Lazio

Romagnoli dovrebbe tornare a disposizione per la sfida di domenica sera con la Lazio. Il difensore ha recuperato dall’infortunio

Al di là delle voci su un suo possibile approdo in biancoceleste, Alessio Romagnoli fa parlar di sé anche per vicende di campo.

Infatti, come sottolineato da Sky Sport, il difensore dovrebbe tornare a disposizione per la sfida di domenica sera proprio con la Lazio. L’infortunio dunque per lui sembra essere definitivamente alle spalle.